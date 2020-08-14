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14.08.2020,  
09:34
Текст:  Алексей Иванов

Новейший корвет начал испытания на Северном флоте

Фото: Владимир Аносов / РГ Фото: Владимир Аносов / РГ
Фото: Владимир Аносов / РГ

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" прибыл для проведения испытаний оружейных систем в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота, сообщили в министерстве обороны РФ.

Фото: РИА Новости
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Корвет совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала. Скоро в Северодвинск для проведения государственных испытаний также придут малые ракетные корабли "Зеленый дол" и "Одинцово" (проекты 21631 и 22800 соответственно).

Корвет "Василий Быков" был заложен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (Татарстан) 26 февраля 2014 года, в конце 2018-го вошел в состав Черноморского флота. Корабль примечателен в частности тем, что на нем впервые в России применена модульная концепция, благодаря которой на борту можно легко разместить дополнительное оружие.

Корабль предназначен для патрулирования и выполнения задач в дальней морской и океанской зонах. На вооружении имеет универсальную артиллерийскую установку АК-176МА (для поражения морских, береговых и воздушных целей), предусмотрено базирование 12-тонного вертолета, беспилотников. В качестве противодиверсионного оружия используются дистанционно-управляемые гранатометы ДП-65 и пулеметы "Корд" калибра 12,7 миллиметра.

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