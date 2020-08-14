Под Калининградом "Искандеры" уничтожили "вражеское" командование

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили крылатыми ракетами важные объекты условного противника в ходе учений, прошедших в Калининградской области.

В учении было задействовано более ста военнослужащих ракетного соединения армейского корпуса флота, на вооружении которого состоит "Искандер-М", и около 50 единиц военной и специальной техники, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Расчеты совершили марш в назначенный район, передвигаясь по грунтовым дорогам и пересеченной местности. Им пришлось преодолевать не только естественные препятствия, но и условно зараженную территорию, маневрировать в ограниченном пространстве.

Прибыв на место, боевые расчеты развернули комплексы с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях им нужно было отработать проверку работоспособности систем ракет и перегрузить их на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.

Получив координаты, ракетчики выполнили учебные (электронные) пуски крылатых ракет и уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника. Кстати, "Искандер-М" способен с высокой точностью поражать цели на расстояниях до 500 километров.

Военнослужащие также тренировались в многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и замаскировали пусковые установки от современных средств разведки вероятного противника.