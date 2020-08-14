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14.08.2020 14:40
Рубрика: Власть

Путин одобрил выделение средств на автодорогу Онега-Архангельск

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин даст поручение о финансировании ремонта дороги, соединяющей Архангельск с городом Онега. Об этом глава государства заявил на встрече с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским в ответ на его обращение.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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В ходе встречи глава региона обратил внимание президента на состояние дороги до моногорода Онега, находящегося в 160 км от Архангельска. Эта трасса принципиально важна для экономического развития региона, подчеркнул Цыбульский.

115 километров этой дороги, по его словам, в "абсолютно ненормативном состоянии".

- Я лично по ней ездил и скажу вам, что в период осадков или межсезонье это практически отрезанная от Архангельска территория, - рассказал он.

По словам врио губернатора, эта дорога связала бы Архангельскую область с Мурманском, сократив на 500 километров путь между этими городами. А в дальнейшем она могла бы выйти до Надвоиц, что стало бы первым этапом строительства дороги для соединения с Карелией. Как отметил Цыбульский, в перспективе - выход на Финляндию.

Он попросил президента поручить Минтрансу дополнительно выделить 5,7 млрд рублей - эти средства необходимы для того чтобы привести трассу в нормативное состояние и сделать ее "в асфальтобетонном исполнении" целиком.

Как уточнил Цыбульский, на строительство понадобятся 4-5 лет, а финансирование можно будет разделить на транши.

- Хорошо, такое поручение Минтрансу будет дано, а вы с ними проработаете детали, - ответил Путин.

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