Путин заявил о небольшом росте безработицы в стране

Президент отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места в регионе не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались временно без работы.
По мнению Путина, предпосылки для того, чтобы эффективно решать вопросы с безработицей в регионе, есть. Валовый региональный продукт в Архангельской области, по его словам, растет темпами большими, чем в среднем по России. То же касается промышленного производства и сельского хозяйства. "В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и ее нужно эффективно использовать", - призвал глава государства.
- Вы знаете, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. Я вас прошу на это обратить внимание, - обратился он к собеседнику.
Владимир Путин назвал еще одну связанную с ситуацией на рынке труда проблему - сокращение инвестиций в основной капитал. "Это происходит уже не первый год, - сказал он. - Вы здесь ни при чем, вы не так давно приступили к работе".
И все же президент попросил собеседника рассказать о причинах такой ситуации.
- Я думаю, что это объясняется в определенной степени закрытием части производств в области деревообработки, - ответил Цыбульский. - Сегодня у нас крупные компании существенным образом развиваются, но часть компаний все-таки с рынка выпадает".
Есть и положительный момент, отметил он - эта отрасль становится более прозрачной, с более понятными правилами игры.
Власти региона предполагают, что со следующего года или уже в этом году инвестиции в этом направлении будут расти, "потому что есть серьезные приоритетные проекты стоимостью десятки миллиардов рублей".
- Надеюсь, это отразится также и на рынке труда, - отметил Владимир Путин.