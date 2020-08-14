Путин заявил о небольшом росте безработицы в стране

Уровень безработицы в России немного увеличился, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским. При этом в данном регионе этот показатель подрос чуть больше, чем в среднем по стране, констатировал глава государства. Он призвал власти региона особое внимание уделить этой проблеме.

Президент отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места в регионе не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались временно без работы.

По мнению Путина, предпосылки для того, чтобы эффективно решать вопросы с безработицей в регионе, есть. Валовый региональный продукт в Архангельской области, по его словам, растет темпами большими, чем в среднем по России. То же касается промышленного производства и сельского хозяйства. "В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и ее нужно эффективно использовать", - призвал глава государства.

- Вы знаете, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. Я вас прошу на это обратить внимание, - обратился он к собеседнику.

Владимир Путин назвал еще одну связанную с ситуацией на рынке труда проблему - сокращение инвестиций в основной капитал. "Это происходит уже не первый год, - сказал он. - Вы здесь ни при чем, вы не так давно приступили к работе".

И все же президент попросил собеседника рассказать о причинах такой ситуации.

- Я думаю, что это объясняется в определенной степени закрытием части производств в области деревообработки, - ответил Цыбульский. - Сегодня у нас крупные компании существенным образом развиваются, но часть компаний все-таки с рынка выпадает".

Есть и положительный момент, отметил он - эта отрасль становится более прозрачной, с более понятными правилами игры.

Власти региона предполагают, что со следующего года или уже в этом году инвестиции в этом направлении будут расти, "потому что есть серьезные приоритетные проекты стоимостью десятки миллиардов рублей".

- Надеюсь, это отразится также и на рынке труда, - отметил Владимир Путин.