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14.08.2020 13:43
Рубрика: Власть

Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом

Текст: Татьяна Замахина
Темпы ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом снизились на 11%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским. Для данного региона это стало одной из наиболее острых проблем, констатировал глава государства.

- К сожалению, ситуация не становится лучше за последнее время, - отметил президент.

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По его словам, в 2018 и 2019 годах темпы ввода жилья в области были значительно ниже, чем по стране в целом, и в первом полугодии текущего года эта ситуация сохранялась.

- У нас в связи с коронавирусом произошло определенное снижение, на 11 с лишним процентов, ввода жилья по стране, но в Архангельской области более чем в два раза темп снизился, на 23 с лишним процента, - назвал проблему российский лидер.

Цыбульский признал, что ситуация складывается именно таким образом. При этом он подчеркнул, что власти региона полностью выполнят обязательства в рамках национального проекта, касающиеся переселения ветхого и аварийного жилья.

- Но, по всей видимости, не достигнем показателей, установленных нам в части ввода коммерческого жилья, - констатировал глава региона.

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Он пояснил, что виной тому - "разрывы по поставкам стройматериалов и другие объективные факторы, связанные с коронавирусом".

- С другой стороны, у нас 12,5 процента сегодня сданного квартирного фонда коммерческой застройки до сих пор является невостребованным на рынке, - добавил врио губернатора, - то есть мы фиксируем в определенной степени спад спроса на жилье. И это тоже, конечно, не стимулирует коммерческих застройщиков к сильному увеличению объемов строительства.

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