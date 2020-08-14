Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом

- К сожалению, ситуация не становится лучше за последнее время, - отметил президент.

По его словам, в 2018 и 2019 годах темпы ввода жилья в области были значительно ниже, чем по стране в целом, и в первом полугодии текущего года эта ситуация сохранялась.

- У нас в связи с коронавирусом произошло определенное снижение, на 11 с лишним процентов, ввода жилья по стране, но в Архангельской области более чем в два раза темп снизился, на 23 с лишним процента, - назвал проблему российский лидер.

Цыбульский признал, что ситуация складывается именно таким образом. При этом он подчеркнул, что власти региона полностью выполнят обязательства в рамках национального проекта, касающиеся переселения ветхого и аварийного жилья.

- Но, по всей видимости, не достигнем показателей, установленных нам в части ввода коммерческого жилья, - констатировал глава региона.

Он пояснил, что виной тому - "разрывы по поставкам стройматериалов и другие объективные факторы, связанные с коронавирусом".

- С другой стороны, у нас 12,5 процента сегодня сданного квартирного фонда коммерческой застройки до сих пор является невостребованным на рынке, - добавил врио губернатора, - то есть мы фиксируем в определенной степени спад спроса на жилье. И это тоже, конечно, не стимулирует коммерческих застройщиков к сильному увеличению объемов строительства.