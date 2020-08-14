Саперы полностью разминировали музей-заповедник "Павловск" под Петербургом

Специалисты инженерно-саперного полка Западного военного округа завершили очистку Государственного художественно-архитектурного музея-заповедника "Павловск" от снарядов времен Великой Отечественной.

В войну территория нынешнего музея-заповедника оказалась в зоне немецкой оккупации, длившейся 861 день. При прорыве блокады Ленинграда здесь шли ожесточенные бои. После окончания Великой Отечественной в память о погибших бойцах и жителях был установлен памятник "Освободителям Павловска".

По информации Минобороны РФ, разминирование на культурном объекте в пригороде Санкт-Петербурга военные вели с 2015 года. Все это время на территории музея-заповедника, в лесопарковой зоне, местах ремонта объектов водоснабжения парка проводилась инженерная разведка. За пять лет саперы обнаружили там, вывезли и утилизировали на специальном полигоне около 200 советских и немецких артиллерийских снарядов различного калибра.

В ходе этой опасной работы военные инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, роботизированный комплекс "Кобра" и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

И вот разминирование завершено. Действия военных оценили по достоинству. Многих наградили ценными подарками и грамотами. Их саперам, в том числе, вручала министр культуры РФ Ольга Любимова. Она поблагодарила военнослужащих ЗВО за труд и отметила, что "проделанная работа позволит сделать заповедник не только привлекательным для его посетителей, но и безопасным".

Досье "РГ"

"Павловск" - дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIX веков, расположенный в современном пригороде Санкт-Петербурга. Ядро комплекса - Павловский дворец, летняя резиденция императора Павла I. К дворцу примыкает Павловский парк площадью около 600 гектаров, раскинувшийся по берегам реки Славянки, что делает его одним из крупнейших пейзажных парков в Европе. Дворцово-парковый ансамбль строили около 50 лет три поколения архитекторов и оформителей: Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин и Карло Росси.