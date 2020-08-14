Новости

Доход главы Совфеда Матвиенко в прошлом году составил 16,7 млн рублей 19:00
Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность 18:54
Саперы полностью разминировали музей-заповедник "Павловск" под Петербургом 18:48
Видеозвонки в Telegram задерживаются из-за Apple 18:44
Совокупный доход Мишустина за 2019 год составил больше 18 млн рублей 18:30
Аналитики отметили резкий рост на рынке ноутбуков в начале августа 18:30
Умер один из самых выдающихся гитаристов XX века Джулиан Брим 18:21
В России запустили единый информационный портал по экотуризму 17:48
РПЛ перенесла матч "Рубина" и "Тамбова"с 29 на 30 августа 17:30
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды 17:23
Kia рассказала о новом Sorento для России 17:02
Bugatti и Porsche устроили массовое ДТП на перевале в Альпах 17:00
Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать SMS о переводах 16:56
Эксперт: Вспышек COVID-19 после возвращения людей с курортов не ожидается 16:41
В Минздраве не согласились с итогами опроса врачей о вакцине от COVID-19 16:34
На природных территориях Москвы были замечены 15 видов хищников 16:31
Пенсионеры-северяне смогут перенести свою льготную поездку на 2021 год 16:23
В Тольятти обнаружили редкие "Нивы" 16:17
Сельские школы переоборудуют в течение трех лет 16:16
Летчики исполнили мечту заболевшего мальчика 16:10
В Москве избили замглавы управы одного из районов 15:57
В Москве задержали обвиняемого в убийстве полицейского уроженца Киргизии 15:47
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГС 15:45
Aurus Komendant вновь сфотографировали на тестах 15:42
Little Big превратились в еду в своем новом клипе 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 18:48
Рубрика: Происшествия

Саперы полностью разминировали музей-заповедник "Павловск" под Петербургом

Текст: Юрий Гаврилов

Специалисты инженерно-саперного полка Западного военного округа завершили очистку Государственного художественно-архитектурного музея-заповедника "Павловск" от снарядов времен Великой Отечественной.

Фото: пресс-служба ЮВО
Саперы уничтожили найденные вблизи Ростовской АЭС мины

В войну территория нынешнего музея-заповедника оказалась в зоне немецкой оккупации, длившейся 861 день. При прорыве блокады Ленинграда здесь шли ожесточенные бои.  После окончания Великой Отечественной в память о погибших бойцах и жителях был установлен памятник "Освободителям Павловска".

По информации Минобороны РФ, разминирование на культурном объекте в пригороде Санкт-Петербурга военные вели с 2015 года. Все это время на территории музея-заповедника, в лесопарковой зоне, местах ремонта объектов водоснабжения парка проводилась инженерная разведка. За пять лет саперы обнаружили там, вывезли и утилизировали на специальном полигоне около 200 советских и немецких артиллерийских снарядов различного калибра.

В ходе этой опасной работы военные инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, роботизированный комплекс "Кобра" и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

И вот разминирование завершено. Действия военных оценили по достоинству. Многих наградили ценными подарками и грамотами. Их саперам, в том числе, вручала министр культуры РФ Ольга Любимова. Она поблагодарила военнослужащих ЗВО за труд и отметила, что "проделанная работа позволит сделать заповедник не только привлекательным для его посетителей, но и безопасным".

Досье "РГ"

"Павловск" - дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIX веков, расположенный в современном пригороде Санкт-Петербурга. Ядро комплекса - Павловский дворец, летняя резиденция императора Павла I. К дворцу примыкает Павловский парк площадью около 600 гектаров, раскинувшийся по берегам реки Славянки, что делает его одним из крупнейших пейзажных парков в Европе. Дворцово-парковый ансамбль строили около 50 лет три поколения архитекторов и оформителей: Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин и Карло Росси.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Доход Путина в прошлом году составил более 9,7 млн рублей
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США
МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки