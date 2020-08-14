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14.08.2020 11:13
Рубрика: Власть

Тяжелую ракету "Ангара" отправили на космодром Плесецк для испытаний

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Спецвагоны с модулями тяжелой ракеты "Ангара-А5" отправились из центра имени М.В. Хруничева на космодром Плесецк для подготовки к летным испытаниям.

Как сообщил Роскосмос в Twitter, ракета успешно прошла проверки на контрольно-испытательной станции центра и готова к возобновлению летно-космических испытаний.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Для ракеты "Ангара" будет создан водородный двигатель

Первая тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. С тех пор стартов этой ракеты не было. В мае 2020-го генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что второй запуск состоится осенью этого года.

По данным РИА Новости, летные испытания ракеты "Ангара-А5" будут состоять из шести стартов, которые проведут в 2021-2022 годах.

"Ангара" представляет собой семейство ракет от легкого класса до носителей повышенной грузоподъемности. Они позволяют выводить на низкую околоземную орбиту до 37,5 тонн груза. Ракеты работают на экологически безопасном топливе. В их производстве используются только российские компоненты.

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