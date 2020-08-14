В Балтийске запретили посещать леса после взрыва снаряда времен войны

После взрыва снаряда, от которого пострадали двое детей, администрация Балтийского городского округа в Калининградской области ввела запрет на посещение лесов с 14 августа.

Об этом сообщила администрация округа на своей странице в Facebook.. Такие меры решено было принять на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем в администрации муниципалитета.

Несчастный случай произошел 9 августа в лесу поселка Павлово под Балтийском. Как сообщили в региональном управлении СК России, в палаточном лагере сдетонировал снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны.

В палатках отдыхали две семьи с детьми. Когда они развели костер, произошел взрыв. Снаряд находился под землей как раз на том месте, где отдыхающие собирались жарить шашлыки.

Осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка. Оба ребенка с тяжелыми травмами госпитализированы в лечебное учреждение, где находятся и сейчас.

Как сообщили в Балтийской администрации, эта территория будет полностью обследована саперами и разминирована, до тех пор она останется закрытой. Также возьмут под охрану лесные дороги в районе Павлово, охранники будут патрулировать въезды в лесной массив и доступ отдыхающим туда будет закрыт.

Муниципалитет размещает знаки, предупреждающие об опасности подрыва старых боеприпасов, сотрудники полиции будут регулярно патрулировать прибрежную зону и не допускать отдыхающих в опасное место.

На этой территории, где находилась немецкая военно-морская база Пиллау, в 1945 году проходила наступательная Восточно-Прусская операция советских войск. Поэтому вероятность найти подобное взрывоопасное "эхо войны" здесь очень велика.