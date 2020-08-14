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14.08.2020 11:00
Рубрика: Власть

В Калининградской области 18 августа откроются кинотеатры

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области с 18 августа будет разрешена работа кинотеатров, а также кафе и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Фото: iStock
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- Продолжаем постепенное снятие COVID-ограничений, - написал Антон Алиханов. - На заседании оперштаба приняли решение разрешить работу с 18 августа (с учетом утвержденных рекомендаций Роспотребнадзора) кинотеатрам и кафе в ТЦ и фуд-кортов с 50-процентной загрузкой посетителями.

Ранее в регионе открылись летние кафе и веранды стационарных ресторанов, которым разрешено работать с 20 июня. Рестораны при отелях при условии 50-процентной заполняемости открыты с 20 июля.

В Калининградской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Режим самоизоляции продлен для жителей старше 65 лет и людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, до 22 августа. С 14 августа ужесточается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, транспорте и магазинах.

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