В Новгородской области женщина утопила в ведре новорожденную двойню

В Новгородской области женщина утопила в ведре с водой новорожденную двойню. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ - убийство матерью новорожденного ребенка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Как считают следователи, все произошло 31 июля. Женщина в бане родила двоих детей, а после утопила их в ведре с водой и выбросила в выгребную яму.

Через несколько недель она обратилась за помощью в фельдшерско-акушерский пункт, сообщив о преждевременных родах. Медик оказала ей помощь и сообщила в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.