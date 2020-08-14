В Петербурге четверых полицейских арестовали за вымогательство

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу четверым полицейским районного УМВД, обвиняемым в вымогательстве.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Как полагает следствие, фигуранты участвовали в двух эпизодах вымогательства, которые имели место не позднее 20 июля текущего года. 300 тысяч рублей, по версии следствия, вымогались у женщины и такая же сумма - еще у троих потерпевших.

Теперь четверо правоохранителей обвиняются по ч.2 ст.163 УК РФ. Срок заключения им всем назначен по 11 октября текущего года.

Со стороны обвиняемых поступали возражения против заключения под стражу. К примеру, полицейский взвода № 2 отдельной роты ППС Невского УМВД сообщил, что ему нельзя отправляться в СИЗО, так как он находится на больничном с пневмонией и не исключено, что инфицирован COVID-19, поэтому ему требуется дополнительное обследование.

Он также просил отправить его под домашний арест, заявив, что не совершал инкриминируемых преступлений, а кроме того, положительно характеризуется по месту работы и имеет поощрения за службу на Северном Кавказе.