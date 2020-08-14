В Петербурге на пришедшем из Бельгии судне нашли 25 кг кокаина

Сотрудники МВД, ФСБ и таможни изъяли в порту Санкт-Петербурга крупную партию кокаина - 25 килограммов.

Наркотики ввезли на территорию нашей страны на крупнотоннажном судне, следовавшем из Бельгии. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативная информация поступила в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России из правоохранительных органов Бельгии. Лайнер, который фигурировал в материалах бельгийских коллег, перевозил грузовики.

Петербургские правоохранители досмотрели 50 большегрузных автомобилей, расположенных на судне. В кабине одного из них и нашелся кокаин. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.