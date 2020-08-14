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14.08.2020 16:29
Рубрика: Культура

В Петербурге поддержали производство десяти национальных фильмов

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Опубликованы результаты конкурса на предоставление в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие кинематографии.

Победителями конкурсного отбора стали десять заявок на создание национальных фильмов: шести документальных, одного историко-публицистического и трех художественных.

Фото: Пресс-служба телеканала "Россия 1"
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Поддержано производство картин "Петрополис" Валерия Фокина (художественного руководителя Александринского театра), "Легкий жанр" Алексея Козлова (режиссера военной драмы "Спасти Ленинград"), "Петербург Миклухо-Маклая", подготовленный потомком и полным тезкой знаменитого русского исследователя Николая Миклухо-Маклая.

Субсидии будут выделены на съемки фильмов о Петре Великом, маршале Советского Союза Леониде Говорове, а также о подвиге российских ученых, на рубеже XIX и XX веков принимавших участие в экспедиции по измерению реальных размеров и формы земного шара.

Поддержку получил фильм "Пауза в Санкт-Петербурге" Сергея Дебижева. Документальная картина зафиксировала жизнь Северной столицы в период, когда наш город и весь мир столкнулись с распространением инфекции COVID-19.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, возникших в 2020 году, в связи с выполнением работ, оказанием услуг на территории города по созданию национальных фильмов: полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных, историко-публицистических. Общая сумма в этом году составила почти 120 миллионов рублей.

Полный список получателей субсидии опубликован на сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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