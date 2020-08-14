В Петербурге представили новую книгу, посвященную Цою

15 августа исполняется 30 лет с момента трагической гибели легендарного музыканта Виктора Цоя. К этой дате выходит книга "Спасти Цоя, или Клуб путешественников во времени". О работе над ней петербургским журналистам рассказали автор, писатель и музыкант Александр Долгов и прототип литературного персонажа романа, друг Виктора Цоя Игорь Покровский (Пиночет).

- Это моя пятая книга, но не первая, которая посвящена харизматичному лидеру группы "Кино", - сообщил на пресс-конференции автор. - Это роман о путешествиях во времени. Цель спасения Виктора Цоя - главная тема книги, вокруг этого строится весь сюжет, но отражены и другие вопросы. Например, тема Холокоста, нацистских преступлений в Риге, совершенных во время Великой Отечественной войны, или вопрос, связанный с авторством знаменитой "Хроники Ливония", нетленного литературного памятника средневековья, дошедшего до наших дней из глубин XIII века. В романе переплелись реальность и вымысел. Это еще и настоящий гимн прекрасной Риге, городу, в котором прошло мое детство.

Жанр автор определил так: "Реальная фантастика, а почему бы и нет? Многие произведения о путешествиях во времени вдохновляли меня на написание этой книги, а также спектакль о Пушкине и Дантесе, который я увидел в детстве в Ленинградском ТЮЗе (название не помню, к сожалению)".

Роман состоит из трех частей, в нем около 600 страниц. На создание ушло четыре года. На какого читателя рассчитана книга? Аудиторию Александр Долгов видит самую широкую: любители современной прозы, люди, увлекающиеся русским роком, творчеством Цоя. В книге много интересных реальных фактов.

Также в центре тандем молодых людей, совершенных антиподов. Им по 18 лет, но они из разных времен: один - из 2006 года, петербуржец, телепортировался в 1990-е, для спасения Цоя, а другой - рижанин, из начала 1970-х, воспитанный на разных культурах, слушает разную музыку.

- Я сублимировал весь негатив, связанный с трагическим уходом Виктора Цоя из жизни, боль и страдания, горечь, обиды многих тысяч людей, поклонников его творчества. Все это перемолото мной в книге с целью создания новой художественной реальности, нового мира, в котором есть место для живого и творящего Цоя. Это очень важно, - подчеркнул Долгов.

Что подтолкнуло на написание? Случайная встреча с Игорем Покровским в 2007 году на Невском проспекте.

- Да, мы тогда сидели в кафе, я рассказал тебе историю, как виделся с Витей в последний раз. Эта встреча произошла в Риге, для меня она мистическая, - вспоминает Покровский. - Июнь 1990 года. Я не должен был быть в Риге, мы не должны были встречаться. Я узнал, что магнитофон, который был мне нужен, продается в Риге. Случайный знакомый предложил поехать с ним в Ригу. Там я случайно узнал, что в этот день концерт группы "Кино" на стадионе "Даугава". И мы идем на этот концерт. Встречаю Витю, который был сильно удивлен, что я там оказался. Был конец гастрольного тура, он очень устал, это было видно. "Не представляешь, как всё это меня достало", - сказал он мне на ухо. Договорились о встрече в августе в Питере, но этой встречей стали уже похороны, и хоронили Цоя в закрытом гробу.

- В тот период я как раз написал сценарий полнометражного фильма "Цой. Черный квадрат", поговорив со многими людьми, знавшими Виктора, - добавил Александр Долгов. - Бремя славы, обрушившейся на Цоя, чувствовалось, оно лежало на его плечах, и он был в подавленном состоянии. Когда Покровский рассказал мне эту историю, я решил, что в моем романе окажется персонаж по имени Игорь Пиночет. Он выступает в качестве связующего звена между Виктором и главными героями книг "Рижский клуб любителей хронопортации" и "Спасти Цоя". К слову, Пиночет - единственный, кто в ближайшем окружении Виктора сохранил с ним теплые, дружеские отношения до конца, до самой гибели.

Прошло 30 лет со дня гибели музыканта. Много книг о нем написано, фильмов снято. "У каждого своя история, - считает Покровский. - Некоторые авторы пишут не о Цое, а о себе - как они дружили с Цоем. Я уверен, что каждому человеку гибель Виктора мешает жить в пристрастиях к его творчеству. Считаю, что Саша Долгов нашел правильный ход: это фантастика, сказка, которая могла бы воплотиться".

Издательство "Бомбора" планирует выпустить книгу 31 августа - к Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет 2-6 сентября. По мотивам романа будет создана компьютерная игра - квест "Спасти Цоя".

Справка "РГ"

Александр Долгов родился в 1956 году в Ленинграде. По образованию инженер-механик. Создатель и главный редактор журнала о музыке FUZZ. Автор книг "Шевчук. Белый квадрат", "Цой: Черный квадрат", "Рижский клуб любителей хронопортации".