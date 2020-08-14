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14.08.2020 10:13
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали продавца фейковых аккаунтов от каршеринга

Текст: Михаил Фалалеев
Мошенническая схема действовала почти пять месяцев с июня по октябрь прошлого года.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам проката автомобилей. Для этого он применял специальные компьютерные программы. В качестве документов, необходимых для регистрации, использовались приобретенные через интернет фотокопии паспортов и водительских удостоверений.
В Подмосковье вандалы повредили около 30 каршеринговых машин

Затем мошенник продавал созданные им учетные записи по цене от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, публикуя объявления в одном из популярных мессенджеров.

Задержали афериста сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в тот момент, когда он пытался скрыться за рубежом. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты два смартфона, использовавшиеся при регистрации аккаунтов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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