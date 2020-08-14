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Рубрика: Культура

Крымский археолог рассказал, как было найдено Скифское золото

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Основу коллекции Скифского золота, которая удерживается в Нидерландах с 2014 года, составляют золотые украшения из Усть-Альминского некрополя. Крымские археологи спасли их от черных копателей в середине 1990-х годов. Об этом "РГ" рассказал участник раскопок, директор музея-заповедника "Неаполь Скифский" Юрий Зайцев.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- Золотые комплексы мы обнаружили в 1996 году, они стали для нас совершенной неожиданностью, - говорит Зайцев. - Выехали летом в экспедицию, отрабатывали участок, и обнаружили богатые погребения с золотыми венками, серьгами, браслетами, пряжками. В тот год мы нашли два неразграбленных склепа и один, подвергшийся разграблению еще в древности. Всего было найдено несколько сотен предметов из драгоценных металлов.

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Усть-Альминский некрополь, относящийся к периоду I века до нашей эры - III века нашей эры, был открыт на месте скифского городища в Бахчисарайском районе Крыма в 1964 году. С 1968 там ежегодно проходили раскопки. Но 1990-е годы внесли свою коррективу в историю исследования этого памятника. Начались варварские грабежи древних могильников. Ученым приходилось действовать наперегонки с черными копателями. Грабители были неплохо подготовлены: читали научные труды, исследования, имели дорогое оборудование. То и дело поступали сигналы о том, что грабят очередной могильник.

Золотые украшения из Усть-Альминского некрополя были переданы Бахчисарайскому музею-заповеднику и стали гордостью его коллекции.

- Эти предметы сейчас оказались заложниками политической ситуации в Голландии. Это все горько и неприятно наблюдать, - отмечает Юрий Зайцев. - То, что мы вытаскивали из земли, никому не было нужно на государственном уровне. Возили на своих машинах, работали, можно сказать, на чистом энтузиазме. А сейчас это стало предметом высокой политики. Эти вещи должны вернуться к нам, туда, где их нашли. Была разделена не только музейная коллекция, но и предметы. Мы нашли разрушенную деревянную чашу, из нее взяли самый красивый фрагмент и увезли на выставку в Голландию. Это просто дико! Один фрагмент там, а остальные здесь. И таких примеров там несколько.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Помимо золотых украшений, на выставку в Нидерланды отправилась еще одна уникальная находка из Усть-Альминского некрополя - китайские лаковые шкатулки, которые чудом сохранились, пролежав в земле две тысячи лет. Они стали настоящей сенсацией и впервые доказали, что Китай торговал с Римской империей, а Крым находился на торговом пути между Востоком и Западом. Шкатулки в 2008 году отправили на реставрацию в Японию, в 2011 они были впервые показаны в Бахчисарайском музее. А уже через два года уехали на выставку в Германию, а затем - в Нидерланды. С тех пор жители полуострова их не видели.

Между тем

В "Херсонесе Таврическом" сегодня открылась выставка "Неспокойные соседи", на которой впервые представлены уникальные находки из Усть-Альминского некрополя, хранящиеся в фондах "Неаполя Скифского" и Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника. В первую очередь это изделия из дерева - саркофаги, мелкие деревянные вещицы, детали туалета, предметы быта. Впервые показано захоронение скифского воина I века в том виде, как его обнаружили археологи. Эти предметы ценны тем, что "органика" обычно отсутствует в археологии, дерево быстро разрушается.

- Эти два элемента - органика и частично нетронутые элитные погребения выводят Усть-Альминский некрополь в разряд первоклассных памятников археологии не только Северного Причерноморья, но и всего мира, - отмечает Юрий Зайцев.

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