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14.08.2020 09:09
Рубрика: Происшествия

На севере Крыма пьяный водитель сбил троих детей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Вечером 13 августа в селе Новосельцево Джанкойского района 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-210740" наехал на трех девочек, в результате чего одна из них погибла. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Находившийся в нетрезвом состоянии водитель двигался со стороны полевой автодороги Светлое-Новосельцево в направлении автодороги Азовское-Любимовка и наехал на насыпь грунта, после чего выехал на тротуар и въехал в трех несовершеннолетних пешеходов 2010, 2016 и 2018 годов рождения. В результате аварии погибла четырехлетняя девочка. Остальные две получили телесные повреждения и были госпитализированы.

- Сотрудники полиции установили, что водитель не имел при себе водительского удостоверения, в 2016 году Джанкойский районный суд лишили его права управления сроком на 18 месяцев, - уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

В связи с присутствием на автодороге препятствия в виде грунтовой насыпи вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

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