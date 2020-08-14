На севере Крыма пьяный водитель сбил троих детей

Вечером 13 августа в селе Новосельцево Джанкойского района 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-210740" наехал на трех девочек, в результате чего одна из них погибла. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Находившийся в нетрезвом состоянии водитель двигался со стороны полевой автодороги Светлое-Новосельцево в направлении автодороги Азовское-Любимовка и наехал на насыпь грунта, после чего выехал на тротуар и въехал в трех несовершеннолетних пешеходов 2010, 2016 и 2018 годов рождения. В результате аварии погибла четырехлетняя девочка. Остальные две получили телесные повреждения и были госпитализированы.

- Сотрудники полиции установили, что водитель не имел при себе водительского удостоверения, в 2016 году Джанкойский районный суд лишили его права управления сроком на 18 месяцев, - уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

В связи с присутствием на автодороге препятствия в виде грунтовой насыпи вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.