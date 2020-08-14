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14.08.2020 16:53

План развития главной площади Волгограда подготовят до конца года

Текст: Роман Мерзляков
Реализация проекта по благоустройству сквера вокруг воссоздаваемого храма святого князя Александра Невского в Волгограде вошла в завершающую стадию.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Полностью готовы парковые дорожки и малый амфитеатр, уложили гранитную брусчатку, установили скамьи с подсветкой, перголы с шахматными столами, библиотечный павильон, высадили цветники, провели инженерные сети, линии освещения, смонтировали система видеонаблюдения. В тестовом режиме заработал динамический пешеходный 12-струйный фонтан. Подрядная организация готовится к монтажу сидений на большом амфитеатре. Параллельно обустраиваются лестницы перед храмом.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, губернатор Андрей Бочаров поставил задачу завершить все основные строительно-монтажные работы ко Дню города.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Мы не будем останавливаться и вместе с жителями продолжим реализовывать проекты по дальнейшему развитию Волгограда, - говорит Бочаров. - Развитие площади Павших борцов, реконструкция Аллеи Героев - это уже следующий этап. Необходимо подготовить несколько вариантов решений - как дальше будем благоустраивать площадь, выстраивать здесь схему движения транспорта; обсудить их с экспертами, представителями общественности и окончательно в течение этого года принять решение, каким путем мы пойдем.

С 2014 года в регионе реализовали 750 проектов благоустройства.

Минстрой России включил Волгоградскую область в число лучших субъектов РФ по формированию комфортной городской среды. Региональный опыт также вошел в Федеральный реестр лучших практик. В 2020 году в населенных пунктах области формируются 177 новых общественных и внутридворовых пространств.

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