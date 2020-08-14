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14.08.2020 17:01
Рубрика: Экономика

Решетников: Экономика РФ проходит "ковидный" кризис лучше, чем ожидалось

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Анатолий Медведь/ТАСС Фото: Анатолий Медведь/ТАСС
Фото: Анатолий Медведь/ТАСС

Российская экономика преодолевает кризис, связанный с пандемией коронавируса, гораздо лучше, чем прогнозировалось. Об этом заявил глава Минэкономики РФ Максим Решетников в Астрахани на встрече с представителями малого и среднего бизнеса региона.

- Мы кризис проходим не так, может быть, плохо, как нам казалось и явно лучше, чем многие наши партнеры и соседи. Программы, пусть не без шероховатостей и сбоев, реализуются, и есть эффекты, - сказал он.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Однако, по его мнению, "пока рано судить о том, как бизнес пережил это сложное время".

- Многие обеспокоены осенью, мы понимаем, что ключевым фактором для развития предприятий являются эпидемиологические новости, - сообщил министр, отвечая на вопрос "РГ" на пресс-конференции, - Поэтому мы готовим обновление нацпроекта (малое и среднее предпринимательство - "РГ"), посмотрим на инструменты и модифицируем их с учетом ситуации, чтобы предприятия у нас имели возможность развиваться.

Максим Решетников также сообщил, что в настоящее время минэкономразвития пересматривает прогноз предварительной оценки ВВП на 2020 год, результаты планируется огласить к концу августа.

Во время рабочей поездки в Астрахань планируется, что Максим Решетников посетит создаваемую на Каспии особую экономическую зону. Министерство уже получило письменные подтверждения от пяти компаний, которые готовы стать резидентами ОЭЗ.

- Сейчас идет принятие решение по инфраструктуре, по выделению средств, предложения направлены в правительство РФ. Сам по себе проект представляется крайне важным по развитию транзита, причем не только для Астраханской области, а для прикаспийского статуса России и приграничного сотрудничества, - заявил Решетников.

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