В Крыму завели дело на водителя, сбившего троих детей

Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Джанкойского района по факту нарушения им правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Водитель задержан, ему предъявлено обвинение. Автомобилист полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении и дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и провели другие следственные действия, призванные установить все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось ранее, вечером 13 августа в селе Новосельцево Джанкойского района 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-210740" наехал на трех девочек, в результате чего одна из них погибла.