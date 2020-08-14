Вертолетоносцы России вооружат ударными беспилотниками

Строящиеся на судостроительном заводе "Залив" универсальные десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" получат на вооружение 16 вертолетов и беспилотные летательные аппараты.

Некоторые беспилотники будут решать задачи разведки и наблюдения, а другие - наносить ракетно-бомбовые удары. О том, каким дронам отдано предпочтение, не сообщается.

По данным ТАСС, для решения поставленной задачи были изменены тактико-технические характеристики кораблей. Их водоизмещение выросло с 25 до более чем 30 тысяч тонн.

"Они будут нести по 16 вертолетов всей номенклатуры, а также палубные ударные и разведывательные беспилотники. Корабли смогут перевозить до одной тысячи морпехов", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, будут введены в строй в 2025 и 2027 годах.

Кстати

Ранее заместитель главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что ударные беспилотники начнут поступать в части в 2021 году. Дроны с большой дальностью полета предназначены для поражения целей на стратегической глубине.