Курганских женщин научат активному долголетию

Ассоциация библиотекарей города Кургана запустила проект для женщин в возрасте от 50 до 60 лет, который может кардинально изменить их образ жизни и научить активному долголетию.

Проект общественников "Мое время - новые возможности [50+]" победил на конкурсе президентских грантов. На его реализацию выделено более 1,4 миллиона рублей. Деньги пойдут на организацию кружков и мастер-классов.

- Когда мы прорабатывали этот проект, я к своему огромному удивлению узнала, что одна пятая часть жителей земного шара - это женщины 50-60 лет, - рассказала на пресс-конференции куратор проекта Елена Третьякова. - В этом замечательном возрасте женщины еще полны сил и энергии. Дети уже выросли, стали самостоятельными, у них появляется много свободного времени. Пора заняться собой!

Кстати, в Кургане, по статистике, живет около 30 тысяч женщин от 50 до 60 лет. Официально признано, что в таком возрасте многие способны на активную деятельность и творческую самореализацию, но не знают, как и где применить свои способности. Записываться в ветеранские организации, вроде, еще рано, а в клубы для 45-летних уже поздно. Опросы показывают, что многие хотели бы общаться с единомышленниками в соцсетях и даже завести собственный блог, но сдерживают страх " написать что-то не то", вызвать насмешки и осуждение окружающих. Между тем, невозможность самореализоваться приводит порой к неуверенности, депрессии, даже алкоголизму. Некоторых спасают только дачи. Организаторы проекта призывают преодолеть предубеждения, комплексы, страхи и прийти к ним.

Участницам проекта предлагают шесть кружков на выбор. Причем совершенно бесплатно. Они могут заняться своим здоровьем и фигурой на специальных уроках гимнастики, научиться собирать букеты из цветов, правильно общаться в соцсетях, уверено выступать на публике, танцевать и разбираться в моде. По словам руководителя проекта Татьяны Слащевой, эти направления им подсказали сами дамы. Педагогами будут выступать как культработники с опытом работы организации кружкового движения, так и специалисты, которые уже ведут подобные занятия в своих клубах и студиях. Например, Елена Горелова - мастер спорта по акробатике, преподает фитнес, суставную гимнастику и других направления здорового образа жизни. Олеся Апостолова - флорист.

- Флористика - такая наука, которая делает женщину более женственной, учит гармонично сочетать цвета, цветовые гаммы, - говорит Олеся. - Пройти платный мастер-класс не каждый может себе позволить, поэтому надо пользоваться возможностью.

В партнерах у проекта - Городской дом народного творчества и досуга, региональный "Союз женщин России", Библиотечная информационная система Кургана, которые предоставляют площадки для кружков и помогают решать оргвопросы.

Занятия начнутся с сентября. Всего за 7 месяцев педагоги проведут около 200 занятий. Ожидается, что их посетят не менее 2000 женщин.

Записаться в кружок можно по телефону +7 (982) 807-26-90, а следить, как продвигается проект - на страничке ВКонтакте.