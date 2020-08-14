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14.08.2020 13:14
Рубрика: Власть

На Тюменском молочном заводе внедрили систему бережливого производства

Текст: Кузнецов Сергей
В рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на молочном заводе "Абсолют", который работает в поселке Боровском Тюменской области, реализовали систему бережливого производства. В результате сменную выработку на предприятии удалось увеличить более чем на 12%.
Фото: Пресс-служба завода "Абсолют" Фото: Пресс-служба завода "Абсолют"
Фото: Пресс-служба завода "Абсолют"

Как рассказали на предприятии, в качестве пилотного участка был выбран процесс производства пастеризованного молока жирностью 3,2% в полиэтиленовых пакетах. Участники рабочей группы, в которую входили сотрудники предприятия и привлеченный эксперт, проанализировали производственные процессы, определили механизмы их совершенствования.

Специалисты оптимизировали стратегию компании по системе бережливого производства, сформировали организационную структуру, основу производственной системы и структуры управления персоналом. В результате на выбранном участке сменная выработка увеличилась на 12,3%. Важными решениями для повышения объемов производства стали снижение времени протекания процесса на 10,7%, потерь сырья - на 19%. Доля продаж молока в общем объеме выпускаемой продукции возросла на 3%.

Фото: Сергей Кузнецов
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- В дальнейшем планируем силами рабочей группы проанализировать процессы на участках по производству сметаны и сливочного масла, внедрить и здесь бережливое производство, - поделился планами на ближайшее будущее директор молочного завода Георгий Асланов.

Экспертная поддержка предприятий в рамках национального проекта предоставляется бесплатно. От руководителей требуется только личная вовлеченность в процесс. Кроме того, предприятия-участники национального проекта могут воспользоваться финансовой поддержкой. Это займы Фонда развития промышленности под 1%, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" под 3%. Также действует мера по компенсации части стоимости переобучения и повышения квалификации сотрудников.

Ожидается, что в 2020 году общее число участников национального проекта составит 64 предприятия, на сегодняшний день соглашение об участии подписано с 61 предприятием области.

Для того чтобы принять участие в национальном проекте, необходимо соответствовать базовым критериям. Подробное описание и условия участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" размещены в разделе "Национальные проекты" портала органов власти Тюменской области.

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