В Челябинске от коронавируса скончалась медсестра

В Челябинске от коронавируса скончался еще один медработник - медсестра Челябинской областной клинической больницы, сообщили в региональном минздраве.

- Наша коллега работала в отделении экстренной и плановой консультативной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Медицине она отдала 30 лет своей жизни. 12 августа она скончалась после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Приносим соболезнования семье и близким нашей коллеги, которую вспоминают как грамотного, отзывчивого и мудрого специалиста.

В Челябинской области СOVID-19 унес жизни уже 10 медицинских работников. 30 июля в Миассе от коронавируса скончалась медсестра скорой помощи.

По данным минздрава, ситуация с распространением новой инфекции остается в регионе стабильной. За последние сутки диагноз поставлен 82 южноуральцам. Общее число заболевших превысило 13 тысяч человек. Более девяти тысяч выздоровели и выписались из больниц. 299 пациентов скончались.