В Челябинске завели дело на девушку, сбившую патрульного ГИБДД

В Челябинске завели уголовное дело на 19-летнюю автомобилистку, насмерть сбившую сотрудника мотопатруля ГИБДД. Ей собираются предъявить обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, в ночное время 12 августа на автодороге около дома 64 по улице Линейной областного центра подозреваемая, управляя личным легковым автомобилем, сбила сотрудника ДПС, находившегося за управлением мотоцикла,- сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия.

Как уже сообщала "РГ", юная автомобилистка получила водительские права только год назад. Следствие считает, что во время передвижения по городу она не выбрала безопасную скорость движения и дистанцию до находившегося впереди патрульного мотоцикла BMW.

Следствие решает вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ей грозит наказание на срок до пяти лет лишения свободы.