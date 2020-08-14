В массовом ДТП в Челябинске пострадали пять человек

В Челябинске выясняют обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали пассажиры маршрутного такси. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки, выехавшей на дорогу с прилегающей территории, сообщили в пятницу в городской ГИБДД.

- Инцидент произошел вчера на улице Братьев Кашириных в Челябинске, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 62-летний водитель Volkswagen Polo при выезде на дорогу с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем ВMW 325 после чего ВMW изменил направление движения и совершил столкновение с автобусом Паз маршрута №22, двигавшимся во встречном направлении.

По данным ГИБДД, тяжелые травмы получили водитель ВMW и один из пассажиров маршрутки. Ранее в челябинском горздраве сообщили о четырех пострадавших пассажирах.