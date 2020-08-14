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14.08.2020 23:35
Рубрика: Власть

Рогозин задекларировал доход за 2019 г. в размере 44 млн рублей

За прошлый 2019 год глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заработал 44 млн 130 тысяч рублей, гласит обнародованная декларация о доходах.

Доход Набиуллиной в 2019 году составил 35,9 млн рублей

Также сообщается о наличии у главы корпорации нескольких единиц транспорта, как то мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобиль ГАЗ-21Р "Волга" и представительский седан Mercedes Benz S560.

Что касается недвижимости, то Рогозин указал имеющийся в наличии земельный участок площадью 2,3 тыс кв.м., дом площадью 782 кв.м. и квартиру в 346 кв.м.

Супруге главы "Роскосмоса" Татьяне принадлежат 2/5 доли в квартире аналогичной площади, аналогичные доли в трех машино-местах и Range Rover. Ее доход за год составил 2,9 млн рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство "Роскосмос" Сведения о доходах чиновников

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