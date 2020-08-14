Российская внешняя разведка добралась до заоблачных высот

На Эльбрусе был развернут флаг-вымпел Службы внешней разведки Российской Федерации.
Самую высокую вершину Европы покорила группа сотрудников нелегальной разведки. Сложные погодные условия не остановили тренированных альпинистов.
На флаге с эмблемой внешней разведки портреты четырех легендарных нелегалов. Вверху Рудольф Абель и Конон Молодый. Внизу первый Герой Советского Союза среди разведчиков-нелегалов Геворк Вартанян и Герой России Алексей Козлов. Восхождение посвящено приближающемуся столетию создания ИНО-ПГУ-СВР.
Как сообщается в релизе пресс-бюро СВР России, "побывавший на Эльбрусе флаг-вымпел будет размещен в экспозиции музея нелегальной разведки".