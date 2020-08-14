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14.08.2020 14:36
Рубрика: Власть

Российская внешняя разведка добралась до заоблачных высот

Текст: Николай Долгополов

На Эльбрусе был развернут флаг-вымпел Службы внешней разведки Российской Федерации.

Фото: РИА Новости
Директор СВР Сергей Нарышкин назвал фамилии семи разведчиков-нелегалов

Самую высокую вершину Европы покорила группа сотрудников нелегальной разведки. Сложные погодные условия не остановили тренированных альпинистов.

На флаге с эмблемой внешней разведки портреты четырех легендарных нелегалов. Вверху Рудольф Абель и Конон Молодый. Внизу первый Герой Советского Союза среди разведчиков-нелегалов Геворк Вартанян и Герой России Алексей Козлов. Восхождение посвящено приближающемуся столетию создания ИНО-ПГУ-СВР.

Как сообщается в релизе пресс-бюро СВР России, "побывавший на Эльбрусе флаг-вымпел будет размещен в экспозиции музея нелегальной разведки".

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Служба внешней разведки (СВР) Блокнот Долгополова

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