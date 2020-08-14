Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США

Истребитель Су-27 обнаружил над нейтральными водами Черного моря два самолета-разведчика США.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной (НЦУО), две воздушные цели, которые приближались к границе РФ, засекли средства контроля воздушного пространства. Для опознания целей был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж истребителя идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

После этого американские самолеты сменили курс, и стали удаляться от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.