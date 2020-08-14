Росстат назвал регионы, где планирует провести досрочную перепись

Всероссийская перепись населения-2020, основной этап которой состоится с 1 по 30 апреля 2021 года, для отдельных регионов начнется в октябре текущего года. Такая информация содержится в опубликованном проекте нормативного акта.

"В России есть территории, куда можно добраться только в ограниченный период времени из-за природных и климатических условий, например отдельные районы Крайнего Севера, Дальнего Востока, Сибири, - объяснили в пресс-службе Росстата. - Из-за этого нет возможности переписать жителей таких мест в официальные сроки основного этапа переписи - с 1 по 30 апреля. Для них сроки сдвинуты. Начнем их переписывать в октябре этого года".

Всего в труднодоступных местах, которые находятся в 24 регионах страны, живет около полумиллиона человек, добавили в Росстате.

Чтобы попасть в этот список, населенные и районы должны отвечать одному из требований: удаленность, особые метеоусловия, отсутствие постоянного транспортного сообщения, нестабильность водной или воздушной навигации, радио- или телефонной связи (в т.ч. сотовой и доступа в интернет), перечислили в ведомстве. Кроме того, статистики учитывают особенности миграции оленеводов, даты выхода на промысел рыбаков, начало экспедиционного сезона у геологов и других людей, чья работа предполагает длительное нахождение вдали от цивилизации.