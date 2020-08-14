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14.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль отложил наступление на доллар до сентября

Текст: Георгий Панин
Рубль с середины этой недели пошел наперекор всем прогнозам и ситуации на рынках. Он перестал сопротивляться, игнорируя возникшие позитивы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", разбирался в ситуации и перспективах рубля в сентябре:

Фото: iStock
Назван справедливый курс рубля

- Вопреки благоприятной конъюнктуре, сложившейся на мировых финансовых и сырьевых рынках, - обрисовал возникшую ситуацию эксперт, - российская валюта к середине этой недели перестала реагировать на всеобщий позитив, бьющий ключом в первую очередь на заокеанских фондовых рынках.

Так, в минувшую среду американский индекс широкого рынка S&P500 обновил исторический максимум, установленный в "докоронакризисном" феврале. И только старейший индекс Dow Jones все еще остается немного ниже своего февральского пика.

В настоящий момент, несмотря на все еще незаконченную историю с пандемией COVID-19, рынки, поддерживаемые практически бесплатными деньгами ведущих мировых центробанков, не без оснований продолжают делать ставку на восстановление глобальной экономики. И окончательно списали 2020 год со счетов.

Судя по индексу Global PMI composite, в июле деловая активность в крупных мировых экономиках на фоне активизации бизнеса из-за отмены карантинных мер продемонстрировала значительный рост. Цены на эталонный сорт Brent находятся выше отметки 45 долларов за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают вышедшие в позитивном ключе данные от минэнерго США, по которым запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся седьмого августа, упали на 4,5 миллиона баррелей. А стратегический резерв "черного золота" в стране уменьшился на 2,2 миллиона баррелей - до 653,9 миллиона баррелей.

Фото: iStock
Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Однако рубль, похоже, лишний на этом празднике жизни. И его курс по большей части формируют внутренние истории. Одной из таких является провальный аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Он не состоялся в минувшую среду, поскольку не было предложения на покупку по приемлемым для Минфина ценам.

Из этого можно сделать вывод, что в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль будет зажата в диапазоне 72,70-74. А при смене настроений на глобальных финансовых рынках нельзя исключать попытки ретеста отметки 74,68.

Потом, после традиционно сложного для российской валюты августа, рубль в начале сентября может отыграть значительную часть потерь и сделать попытку перейти в коридор 70,50-72,30. Произойдет это на фоне ожиданий, что Банк России завершит смягчение монетарной политики.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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