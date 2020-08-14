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14.08.2020 08:53
Рубрика: Экономика

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push о поступившем переводе

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сбербанк больше не будет бесплатно рассылать уведомления о переводе на карту. Сообщения, которые раньше приходили без дополнительных подписок, теперь будут поступать только при подключении услуги "Уведомления по карте". Об этом сообщает РБК.

Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн"

Сервис платный, его стоимость для базовых, в том числе социальных карт, составляет 30 рублей в месяц, для стандартных - 60 рублей в месяц. Бесплатным сервис останется только для премиальных и кредитных карт.

Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона.

Сообщается, что в самом Сбербанке уклончиво прокомментировали данное нововведение. "Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте", - цитирует издание сотрудника банка.

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