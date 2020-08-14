Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push о поступившем переводе

Сбербанк больше не будет бесплатно рассылать уведомления о переводе на карту. Сообщения, которые раньше приходили без дополнительных подписок, теперь будут поступать только при подключении услуги "Уведомления по карте". Об этом сообщает РБК.

Сервис платный, его стоимость для базовых, в том числе социальных карт, составляет 30 рублей в месяц, для стандартных - 60 рублей в месяц. Бесплатным сервис останется только для премиальных и кредитных карт.

Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона.

Сообщается, что в самом Сбербанке уклончиво прокомментировали данное нововведение. "Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте", - цитирует издание сотрудника банка.