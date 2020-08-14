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14.08.2020 16:16
Рубрика: Общество

Сельские школы переоборудуют в течение трех лет

Текст: Ксения Колесникова
Все сельские школы в России будут оснащены необходимым лабораторным оборудованием в течение трех лет. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "Россия 24".
Фото: Пресс-служба министерства просвещения РФ
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Как рассказал министр, переход на домашнее обучение показал, что в сельских школах не хватает оборудования.

- Принято решение, что в рамках нацпроекта "Образование" мы оснастим все сельские школы необходимым лабораторным оборудованием по физике, химии и биологии, - цитирует Сергея Кравцова. - Это будет сделано в течение трех лет.

По данным Минпросвещения, в стране насчитывается 27 тысяч сельских школ. Реализация нацпроекта "Образование" длится до 2024 года. Его общий бюджет - почти 784,5 млрд рублей.

Ранее в интервью "Российской газете" Сергей Кравцов сказал, что от специфического оборудования идет разворот к тому, что действительно нужно для массового качественного обучения. Вместо шлемов виртуальной реальности - естественно-научные, физико-математические лаборатории.

- Квадрокоптеры и шлемы это может быть тоже неплохо, но нужно расставлять приоритеты, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы дадим сельским школам возможность выбрать набор оборудования для преподавания физики, химии, который им необходим. Будут оснащены все 27 тысяч сельских школ.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Национальные проекты 2019-2024 Стандарты для школы

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