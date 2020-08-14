Совокупный доход Мишустина за 2019 год составил больше 18 млн рублей

Доход председателя правительства РФ Михаила Мишустина за 2019 год составил 18,2 млн руб. Такие данные содержатся в декларации премьера о доходах и имуществе, опубликованной в пятницу на официальном сайте кабмина.

Как сообщили в пресс-службе правительства, эта сумма сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее.

Также в декларации указано, что у Мишустина в собственности нет объектов недвижимости, но вместе с женой и несовершеннолетним ребенком он пользуется квартирой общей площадью 141,6 кв. м, которая зарегистрирована в России. Кроме того, в пользовании у семьи премьер-министра находятся жилой дом площадью 861,2 кв. м и земельный участок в 5 500 кв. м, также зарегистрированные в РФ.

Напомним, что Михаил Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010-го по январь 2020 года. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе.