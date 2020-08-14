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14.08.2020 22:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" одержал первую победу в новом сезоне РПЛ, обыграв "Ахмат"

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" добился первой победы в новом сезоне чемпионата России по футболу. В матче второго тура "красно-белые" обыграли дома грозненский "Ахмат" - 2:0.

Всю неделю спартаковцы были главными ньюсмейкерами. Все из-за судейства бригады Василия Казарцева во встрече первого тура с "Сочи" (2:2). В той игре рефери назначил два спорных пенальти в ворота столичной команды, в результате чего разгорелся большой скандал.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Реакция игроков и тренерского штаба "Спартака" на случившееся была взвешенной. Рулевой "красно-белых" Доменико Тедеско сразу после матча с сочинцами отказался комментировать действия Казарцева, а на пресс-конференции перед сегодняшней игрой подчеркнул: он уважает работу судей.

К слову, Тедеско не оказалось в заявке на встречу с "Ахматом". Немецкий специалист почувствовал легкое недомогание и остался в гостинице, а командой во время игры руководил его помощник Андреас Хинкель.

Первый тайм матча с "Ахматом" чем-то напомнил игру с "Сочи". Судья вновь принимал решения не в пользу "красно-белых", но в отличие от событий недельной давности здесь придраться было не к чему. В эпизоде с отмененным голом Джордана Ларссона форвард действительно сыграл рукой, а во втором - капитан хозяев поля Георгий Джикия залез в офсайд.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Во второй половине "Спартак" активизировался и в итоге дожал соперника. На 52-й минуте Ларссон открыл счет с пенальти, а на 69-й отличился Эсекьель Понсе. "Ахмат" доигрывал матч вдесятером после удаления защитника Максима Ненахова на 77-й минуте.

В следующем туре "красно-белые" встретятся на выезде с "Уфой", которая ранее в пятницу победила на выезде тульский "Арсенал" (3:2). А "Ахмат" примет волгоградский "Ротор".

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