Страны ОДКБ проведут специальные учения "Эшелон-2020"

Страны-члены Договора о коллективной безопасности (входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан - прим. ред.) с 17 по 20 августа проведут специальные учения.

Как рассказал корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, учения предназначены для того, чтобы военные могли отработать вопросы материально-технического обеспечения во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе.

Учения пройдут в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр" под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова.