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Телеведущий Арчи подрался в ресторане с поваром

Новости
    14.08.2020, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Cорокалетний российский виджей, телеведущий, актер и модель Арчи (Артур Цветков, ранее - Артамонов, до того - Владимир Бурчаков) стал инициатором потасовки в одном из московских заведений быстрого питания.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
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Видео инцидента, состоящее в основном из нецензурных монологов виджея, оказалось в Сети. На нем Арчи и повар фастфуда применяют друг к другу физическое насилие. При этом Арчи угрожает оппоненту - приезжему из Киргизии - депортацией.

После участник конфликта со стороны ресторана вышел в прямой эфир в Instagram общественного деятеля и телеведущей Молдокматовой, где обстоятельно рассказал, с чего начался конфликт.

По его словам, Арчи отказывался соблюсти масочный режим и вел себя вызывающе. А также грубо оскорблял оппонента и первым начал рукоприкладствовать. Оппонент же в какой-то момент тоже "не сдержался".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Виджей также опубликовал в своем Instagram обращение, в энергичной и жизнерадостной манере пояснив некоторые нюансы ситуации. Указав, в частности, что к гостям заведений у персонала принято обращаться на "вы", а не "тыкать". Со слов Арчи, после владелец "фастфудного" ресторана позвонил ему и извинился за поведение своего сотрудника.

Далее на YouTube-канале "Ханком" и в Instagram виджея было опубликовано видео примирения сторон, где и Арчи принес свои извинения, подчеркнув, что ни о каком конфликте на национальной почве речи нет. При этом представители киргизской диаспоры заверили: Арчи и сотрудник заведения "разошлись миром" и "всё закончилось благополучно".

В то время как Арчи в подписи к ролику в соцсети продолжил ёрничать, выразив сожаление, что "мир уже не тот".

Цветков, уже в семнадцать лет открывший в Минске модельное агентство, переехав в Москву, работал менеджером в клубе, официантом, управляющим клуба Умара Джабраилова Virus, корреспондентом на Муз-ТВ, вел программу с Гариком Харламовым. Далее - MTV, ТНТ, радио NEXT, "Мегаполис FM", Ru-TV. Появляется в ряде телесериалов.

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