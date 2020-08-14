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14.08.2020 13:29
Рубрика: Экономика

Торгпред России в Перу рассказал о преимуществах местных маркетплейсов

Текст: Светлана Ментюкова

Местные B2B электронные площадки становятся важным звеном при выходе компании на экспортные рынки. Об этом в рамках проекта "Вопрос торгпреду" рассказал торговый представитель России в Республике Перу Олег Горлов.

Фото: iStock
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"В латиноамериканской деловой культуре личный контакт имеет важное значение для установления отношений, особенно в начальной их фазе, поэтому мы рекомендуем добираться до Перу с визитами, участвовать в выставках. Сейчас стоит использовать потенциал маркетплейсов. В Перу есть свои B2B электронные площадки, в том числе, с русскоязычным интерфейсом, которые могут послужить полезным звеном для выхода на перуанский рынок и инструментом по распространению информации о компании и ее продукции", - отметил Олег Горлов.

Напомним, что в марте, как и большинство государств мира Перу прерывало авиасообщение с другими странами.

По его словам, перспективы роста российско-перуанских отношений весьма высокие, поскольку практически никаких барьеров на государственном уровне для российских компаний в этой стране не существует.

Кроме того, Олег Горлов напомнил, что в столице Перу городе Лиме находится штаб-квартира Андского сообщества (социально-экономическое содружество стран Латинской Америки, в него входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу), в рамках которого действует режим свободного передвижения товаров. "В случае локализации российского производства в Перу, открывается возможность доступа локализованных товаров в страны Андского сообщества", - уточнил российский торгпред.

По его словам, в данный момент торгпредство ведет работу по расширению своей зоны ответственности на рынки Колумбии и Эквадора.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Он также рассказал о ряде особенностей бизнеса в Перу, где доля частного бизнеса очень высока и составляет 80%. "Лучше начинать бизнес с установления партнерских отношений с местными частными компаниями, которые хорошо разбираются в специфике своего высококонкурентного рынка", - отметил Олег Горлов.

Он также обратил внимание на то, что одной из отличительных особенностей местного инвестиционного ландшафта является то, что инвестиционные проекты реализуются в Перу в форме государственно-частного партнерства в формате концессии с последующим управлением объектами в течение 30 и более лет.

"Такие концессии образуются при минимальном участии перуанского государства, которое обычно не превышает 5%", - уточнил Олег Горлов.

По его словам, иностранный инвестор при выходе на рынок должен тщательно взвесить все риски и просчитать бизнес-модель. Одним из вариантов снижения рисков в Перу - это создание консорциумов без образования юридического лица с местными компаниями, способными взять на себя большую часть финансирования и, соответственно, рисков. По такой схеме в республике успешно работают многие иностранные компании.

Среди наиболее перспективных областей для частного российско-перуанского сотрудничества в торгпредстве назвали горнодобывающий сектор, транспортную инфраструктуру и энергетику.

Экономика ВЭД

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