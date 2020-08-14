Трамп прокомментировал появление российской вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость об успешном создании в России первой в мире вакцины от коронавируса.

"Мы не много знаем об этом. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что очень важно пройти через процесс (тестирования - примечание "РГ")", - заявил на пресс-конференции Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

В то же время глава Белого дома заявил, что американские учетные также "существенно продвинулись" в разработке аналогичного препарата, который в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. В рамках этой программы тестируются 30 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин на этой неделе объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ожидается, она станет доступна для пациентов с начала 2021 года.