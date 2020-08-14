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14.08.2020 11:46
Рубрика: Экономика

Тренды на автоматизацию и "удаленку" сохранятся в долгосрочной перспективе

Текст: Светлана Ментюкова
Руководители крупнейших компаний мира считают, что тренды на автоматизацию и переход на удаленный режим работы, спровоцированные распространением коронавируса, сохранятся в долгосрочной перспективе. Это следует из исследования международной консалтинговой компании PwC.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Большинство руководителей считают, что вызванные пандемией COVID-19 изменения, выразившиеся в переходе на удаленный режим работы (78%), ускорении автоматизации (76%) и снижении численности сотрудников в офисах (61%), останутся с нами надолго. В целом 61% опрошенных говорят, что в будущем их бизнес-модель будет более цифровой - это то изменение, которое только ускорилось в результате пандемии", - отмечается в исследовании.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему компании готовы оставить сотрудников на удаленке

Приоритетные вопросы, которые, согласно проведенному опросу, будут вынесены на заседания советов директоров компаний, будут касаться развития цифровой инфраструктуры, внедрения гибкого рабочего графика и сохранения благополучия сотрудников. Поскольку именно они, по мнению респондентов, окажут значительное воздействие на бизнес-операции, обеспечивая рост бизнеса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

В исследовании также отмечается, что 58% опрошенных руководителей заявили, что одной из приоритетных тем останется обеспечение безопасности цепочки поставок.

"В последнее время все очевиднее становится, что офисный рынок в том виде, в котором мы привыкли к нему, в России и за рубежом, движется в направлении неизбежных изменений. Переход к новой, так называемой activity-based office модели, когда офисное пространство планируется не вокруг посадочных мест, а вокруг тех функциональных задач, которые решаются в той или иной рабочей зоне, оказался самым удачным решением", - приводится в сообщении мнение управляющего партнера PwC в России Игоря Лотакова.

В исследовании, посвященном перспективам развития бизнеса и влиянии на него пандемии COVID-19 в краткосрочной и долгосрочной перспективах, приняли участие руководители крупнейших компаний мира. Это более 600 респондентов из 67 стран. Опрос был проведен в июне-июле 2020 года.

Экономика Работа Пандемия коронавируса COVID-19

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