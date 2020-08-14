Тренер "Спартака" Тедеско будет отсутствовать на игре РПЛ с "Ахматом"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско отсутствует в заявке команды на матч второго тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом". Руководить командой будет его помощник Андреас Хинкель.

"Где Тедеско? После игры все скажу", - приводит "Чемпионат" слова генерального директора "красно-белых" Шамиля Газизова.

Стартовый состав "Спартака" на предстоящую встречу выглядит следующим образом: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Алекс Крал, Александр Соболев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.