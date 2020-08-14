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Рубрика: В мире

Ученые предложили лечить COVID-19 лучевой терапией

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади, отметили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции.

Фото: EPA/Jeffrey Arguedas
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Методику уже опробовали в США на десяти пациентах с коронавирусной инфекцией нового типа. Они выздоровели за три дня против 12, которые потребовались контрольной группе. Одновременно с этим ряд американских специалистов-радиологов предупредили о серьезных побочных эффектах от такой терапии. Отмечено, что лучевая терапия не только уменьшает воспаление, но и при этом убивает клетки иммунитета, борющиеся с инфекцией.

Российские эксперты медицины заявили о необходимости проведения дополнительных экспериментов до внедрения такой методики лечения, пояснив, что коронавирус нарушает регенерацию тканей легких, а лучевая терапия только усугубит этот процесс.

"Радиация способна спровоцировать выделение соединительной ткани и усилить фиброз легких. У нас нет данных об отдаленных последствиях после инфицирования SARS-СоV-2, однако даже низкие дозы облучения могут оказать непредсказуемый результат в будущем", - цитируют "Известия" профессора кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галину Реву.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости COVID-19, США продолжают лидировать в мире по этому показателю. Положительным тест на коронавирус в стране оказался у 5 миллионов 244 тысяч 238 человек.

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