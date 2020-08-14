Ученые выяснили, виноват ли Колумб в распространении сифилиса в Европе

Сифилис появился в Европе задолго до открытия Америки. Статья, опубликованная в журнале Current Biolology, поставила точку в споре о распространении в Старом Свете этого венерического инфекционного заболевания.

Долгое время распространение сифилиса в Европе связывали с возвращением в 1493 году Христофора Колумба и его команды из Нового Света: вскоре после их прибытия на континенте разбушевалась первая крупная эпидемия этого заболевания, передающегося половым путем.

Но были и другие теории, авторы которых предполагали, что сифилисом болели в Европе и в XIV веке. Однако из-за отсутствия доказательств эта точка зрения считалась просто гипотезой. Несколько лет назад исследователи из Венского медицинского университета (Австрия) обнаружили в древнем австрийском захоронении скелет XIV века с изменениями костей, типичными для сифилиса, пишет Wissenschaft.

Но поскольку другие заболевания могут вызывать аналогичные изменения и на тот момент не был проведен генетический анализ патогена, то этот случай оказался под большим вопросом.

Однако за последнее время ученые добились больших успехов. Так, команда Кертту Майандер из Цюрихского университета (Швейцария) исследовала генетический материал девяти скелетов, извлеченных из древних захоронений Северной и Центральной Европы. В останках XV-XVIII вв. ученые искали следы ДНК бактерий Treponema. И они нашли то, что искали: следы сифилиса в костях скелета молодого человека, захороненного на территории современной Эстонии задолго до возвращения знаменитого мореплавателя. А также в костях двух скелетов из Финляндии и одного из Нидерландов. Сравнительный анализ генетического состава возбудителя показал, что один из мертвых пострадал от фрамбезии - инфекции, вызванной бактерией Treponema pallidum pertenue, которая сейчас широко распространена только в тропиках. Однако остальные скелеты показали следы возбудителя сифилиса.

Таким образом, этот факт свидетельствует о том, что сифилис был в Европе еще до возвращения Колумба, говорит Майандер. Причем это заявление, подчеркивают авторы работы, не противоречит предположению, что моряки привезли в Европу новые штаммы Treponema pallidum.

Но коллеги Майандер обнаружили и еще кое-что интересное: помимо сифилиса и фрамбезии в Европе, по-видимому, существовал еще один подвид трепонемы. В образцах ДНК скелета, захороненного в Нидерландах в XVII веке, ученые обнаружили возбудителя болезни, который "имеет генетическое сходство со всеми современными подвидами Treponema". Сравнение генов позволило предположить, что этот штамм является предшественником фрамбезии и существующего сегодня сифилиса. Соответственно, несколько подвидов Treponema циркулировали параллельно среди европейского населения позднего Средневековья и эпохи Возрождения.

Сегодня сифилис - это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмом вида Treponema pallidum. Это заболевание широко распространено почти во всем мире, и каждый год оно диагностируется у миллионов людей. Инфекция, вызываемая бактерией Treponema pallidum, в основном передается при незащищенном половом контакте, но также может передаваться при переливании крови или от матери ее будущему ребенку. На ранних стадиях развития болезни появляются небольшие пустулы и язвы, на поздних могут быть поражены суставы, кости, внутренние органы и мозг. Однако инфекция хорошо лечится антибиотиками, особенно на ранних стадиях ее развития.