В Британии ужесточат штрафы за нарушение режима соцограничений

В субботу в Великобритании вновь откроются театры и спортивные комплексы. При этом власти ужесточают наказания для нарушителей режима социальных ограничений. Об этом говорится в заявлении британского кабмина.

"Культурные, спортивные центры, а также салоны красоты с 15 августа начнут свою работу при условии обязательного соблюдения мер социального дистанцирования", - цитирует источник РИА Новости.

Из других послаблений - разрешение на проведение свадеб, но позвать на праздник можно не больше 30 гостей. Вновь разрешено назначать деловые встречи. Одновременно со снятием санитарных ограничений, власти ужесточают наказания к нарушителям правил безопасности в общественных местах. Так за отсутствие маски придется заплатить штраф до 3,2 тысяч фунтов стерлингов (это около 300 тысяч рублей).

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 744 тысяч человек скончались.