В Центральном военном округе завершились самые крупные учения этого года

В пятницу командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин подвел итоги самого крупного в нынешнем году учения войск ЦВО.

С 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья - в Республике Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях - "воевали" 41-я и 2-я гвардейская общевойсковые армии. В двусторонних маневрах в общей сложности задействовали более 12 тысяч солдат и офицеров, а также свыше 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе более 20 самолетов и вертолетов и 250 комплексов ПВО.

По словам Лапина, особенностью этого учения стало применение группировок войск при вскрытии и отражении глобального удара условного противника. А еще - использование комплексной системы защиты с включением в нее сил и средств радиоэлектронной борьбы, разведки, противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения.

"Кроме того, в ходе учения мы на практике апробировали меры по совершенствованию системы управления войсками. Ведь именно грамотное и непрерывное управление войсками является главным залогом успеха любой операции, - отметил командующий ЦВО. - Так, в ходе практических розыгрышей испытали созданные на базе автомобилей "Тигр" новейшие мобильные пункты управления от оперативного - стратегического до тактического звена. Другими словами от военного округа до бригады включительно. Это новшество дало возможность командирам непрерывное управление войсками, в том числе в движении, а также обеспечили им защищенность, что немаловажно при выполнении задач на передовой линии".

Лапин также упомянул об исследовании эффективности апробированной в ходе учения "Центр-2019" новой организационно-штатной структуры пунктов управления объединениями. Всего, по его словам, каждой из общевойсковых армий округа было отработано более 400 различных учебно-боевых задач. По их результатам штаб округа оценил способности командиров своевременно и грамотно реагировать на любые изменения обстановки.

По мнению командующего, обе армии находятся в постоянной боевой готовности, регулярно наращивают и совершенствуют потенциал и способны в своих зонах ответственности гарантированно выполнять поставленные задачи.