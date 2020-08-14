В Центральном военном округе завершились самые крупные учения этого года

Новости

Доход главы Совфеда Матвиенко в прошлом году составил 16,7 млн рублей 19:00
Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность 18:54
Саперы полностью разминировали музей-заповедник "Павловск" под Петербургом 18:48
Видеозвонки в Telegram задерживаются из-за Apple 18:44
Совокупный доход Мишустина за 2019 год составил больше 18 млн рублей 18:30
Аналитики отметили резкий рост на рынке ноутбуков в начале августа 18:30
Умер один из самых выдающихся гитаристов XX века Джулиан Брим 18:21
В России запустили единый информационный портал по экотуризму 17:48
РПЛ перенесла матч "Рубина" и "Тамбова"с 29 на 30 августа 17:30
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды 17:23
Kia рассказала о новом Sorento для России 17:02
Bugatti и Porsche устроили массовое ДТП на перевале в Альпах 17:00
Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать SMS о переводах 16:56
Эксперт: Вспышек COVID-19 после возвращения людей с курортов не ожидается 16:41
В Минздраве не согласились с итогами опроса врачей о вакцине от COVID-19 16:34
На природных территориях Москвы были замечены 15 видов хищников 16:31
Пенсионеры-северяне смогут перенести свою льготную поездку на 2021 год 16:23
В Тольятти обнаружили редкие "Нивы" 16:17
Сельские школы переоборудуют в течение трех лет 16:16
Летчики исполнили мечту заболевшего мальчика 16:10
В Москве избили замглавы управы одного из районов 15:57
В Москве задержали обвиняемого в убийстве полицейского уроженца Киргизии 15:47
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГС 15:45
Aurus Komendant вновь сфотографировали на тестах 15:42
Little Big превратились в еду в своем новом клипе 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 18:17
Рубрика: Власть

В Центральном военном округе завершились самые крупные учения этого года

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин подвел итоги самого крупного в нынешнем году учения войск ЦВО.

С 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья - в Республике Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях - "воевали" 41-я и 2-я гвардейская общевойсковые армии. В двусторонних маневрах в общей сложности задействовали более 12 тысяч солдат и офицеров, а также свыше 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе более 20 самолетов и вертолетов и 250 комплексов ПВО.

Фото: Владимир Невар/ТАСС
Страны ОДКБ проведут специальные учения "Эшелон-2020"

По словам Лапина, особенностью этого учения стало применение группировок войск при вскрытии и отражении глобального удара условного противника. А еще - использование комплексной системы защиты с включением в нее сил и средств радиоэлектронной борьбы, разведки, противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения.

"Кроме того, в ходе учения мы на практике апробировали меры по совершенствованию системы управления войсками. Ведь именно грамотное и непрерывное управление войсками является главным залогом успеха любой операции, - отметил командующий ЦВО. - Так, в ходе практических розыгрышей испытали созданные на базе автомобилей "Тигр" новейшие мобильные пункты управления от оперативного - стратегического до тактического звена. Другими словами от военного округа до бригады включительно. Это новшество дало возможность командирам непрерывное управление войсками, в том числе в движении, а также обеспечили им защищенность, что немаловажно при выполнении задач на передовой линии".

Лапин также упомянул об исследовании эффективности апробированной в ходе учения "Центр-2019" новой организационно-штатной структуры пунктов управления объединениями. Всего, по его словам, каждой из общевойсковых армий округа было отработано более 400 различных учебно-боевых задач. По их результатам штаб округа оценил способности командиров своевременно и грамотно реагировать на любые изменения обстановки.

По мнению командующего, обе армии находятся в постоянной боевой готовности, регулярно наращивают и совершенствуют потенциал и способны в своих зонах ответственности гарантированно выполнять поставленные задачи.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Доход Путина в прошлом году составил более 9,7 млн рублей
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США
МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды
В России запустили горячую линии по программе кешбэка за покупку туров
К поиску противоправной информации в интернете привлекут нейросети