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14.08.2020 08:17
Рубрика: В мире

В Долине смерти ожидаются самые высокие в истории температуры

Текст: Максим Макарычев
В Долине смерти в США, самом жарком месте на земле, ожидаются рекордные температуры за всю историю наблюдений, десятки миллионов американцев находятся в зоне риска. Эта жара совпадает с пожарами, вспыхнувшими в Южной Калифорнии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прогнозируется, что в воскресенье в тени температура в Долине Смерти достигнет 52 градусов Цельсия, а понедельник будет +53. Это будет самая высокая температура, зафиксированная в этом районе в конце лета, сообщает NBC News.

От жары в Токио только за два дня скончались 14 человек

В некоторых частях американского Запада надвигается долговременная аномальная жара, которая продлится до следующей недели. Более 34 миллионов человек в Калифорнии и на Юго-Западе получили предупреждения. Предполагается, что могут быть установлены десятки температурных рекордов для таких городов, как Лас-Вегас, Финикс, Тусон и Солт-Лейк-Сити.

Это тепловое явление будет особенно опасным из-за более высокой, чем обычно, влажности. К воскресенью в Лас-Вегасе температура может подняться до 44 градусов Цельсия в тени. В Финиксе, где уже было рекордное в истории наблюдений лето, температура, как ожидается, будет расти в течение следующих семи дней и достигнет +46 в тени, а на солнце может превысить +50. Жителям этих городов ученые советуют не выходить днем из домов и офисов.

Мнение

Ной Диффенбо, профессор Стэнфордского университета, заявил, что воздействие сильной жары, как правило, затрагивает маргинальные группы, включая бездомных, а также семьи, борющиеся с бедностью. По его словам, люди, у которых нет доступа к качественному жилью и системам кондиционированию воздуха, как правило, более уязвимы к воздействию жары, а семьи с ограниченными экономическими ресурсами обычно не получают приоритетного внимания со стороны систем реагирования на чрезвычайные ситуации. "Социальные группы, которым уделяется первоочередное внимание при чрезвычайных ситуациях в случае сильной жары, как правило, более состоятельны, и при этом подходе также существуют расовые различия", - сказал Диффенбо.

Между тем

Эта сильная жара совпадает с пожарами, вспыхнувшими в Южной Калифорнии, что делает ситуацию еще более критической. В среду в округе Лос-Анджелес менее чем за четыре часа сгорело около четырех тысяч гектаров лесных угодий. В четверг пожар был локализован только на 10%. Сухая погода в этом районе и неизбежная волна тепла сохранят сильную угрозу возгорания в ближайшие дни, отмечают наблюдатели.

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