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14.08.2020 10:41
Рубрика: В мире

В Инчхонском аэропорту парковкой автомобилей займутся роботы

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Со следующего года в главном международном аэропорту Южной Кореи - Инчхонском - начнут работать роботы-парковщики, которым можно будет поручить доставку своей машины до стоянки.

Фото: Александр Ленин
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Администрация аэропорта и компания Hyundai Mobis подписали соответствующее соглашение, согласно которому в текущем году пройдет установка и тест соответствующих систем, а уже с начала 2021 года запланирована работа в обычном режиме - для всех желающих.

Как пояснили в администрации аэропорта, для клиентов все будет выглядеть следующим образом. Вы приезжаете на своем авто, ставите его в специальную "зону сбора" (pick up zone) и уходите уже сдавать багаж, проходить паспортный контроль и прочие формальности перед отлетом. Тем временем к автомобилю подъезжает погрузчик-робот, который ставит машину на прицеп и доставляет ее в свободное место на специальной парковке. По прилету обратно вы на табло набираете номер своей машины, оплачиваете стоимость парковки, и робот доставляет автомобиль вам со стоянки.

Все это позволит экономить время пассажиров, а также оптимизировать процесс использования парковочных мест.

Как стало известно, тесты роботов-парковщиков пройдут в этом году в три этапа. С начала следующего года для пассажиров будет уже открыта соответствующая услуга. На первых порах спецпарковка для этой системы будет рассчитана на 200 автомобилей, а затем ее расширят.

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