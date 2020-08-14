В КНДР из-за ливней и наводнений повреждены свыше 16 тысяч домов

Проливные дожди и вызванные ими наводнения нанесли серьезный ущерб различным секторам экономики КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В стране повреждено 16,7 тысячи жилых домов и более 630 общественных строений, разрушены дороги, мосты и участки железнодорожных путей, пишет РИА Новости. Пострадала также плотина ГЭС, затоплены 39,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель в разных провинциях.

Как было отмечено в ходе заседания Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, среди особо пострадавших - уезды провинций Канвондо и Хванхэ-Пукто, где люди испытывают "большие лишения" в местах эвакуации. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил один из пострадавших районов, чтобы на месте оценить ситуацию.