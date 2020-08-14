Информацию об оборонной сфере предложили признать служебной тайной

Военные закрываются. Что можно будет сообщать в открытой печати о Вооруженных силах, а что запретят?

Минобороны РФ предлагает отнести информацию об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной.

Об этом говорится в проекте военного ведомства по внесению изменений в закон "Об обороне".

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале правовой информации в пятницу.

Авторы документа считают, что данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации для всех федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан страны.

"В средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п. Мероприятия, проводимые в рамках законодательства Российской Федерации по ограничению доступа к информации в области обороны (в том числе в отношении государственного оборонного заказа), не отнесенной в установленном порядке к государственной тайне, не позволяют в полной мере ограничить ее распространение в открытых источниках", - говорится в пояснениях военного ведомства.

В Минобороны РФ считают, что информация об оборонной сфере должна охраняться как семейная, адвокатская или врачебная.

Согласно документу, предполагается, что подготовленный проект перечня сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет утверждать руководство страны.

Ведомство предлагает установить административную и дисциплинарную ответственность за разглашение подобной информации.

"К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства", - говорится в проекте документа.

Понятно желание военных уподобить себя некой семье и дому, сор из которых на улицу просто так выбрасывать не принято. Но есть нюансы. И связаны они с общим законодательством РФ. Очень многие законы как раз требуют публичности и открытости. Например, закон о госзакупках обязывает публиковать сведения о том, что закупает то же министерство обороны для своих нужд. В судебной системе также требуется открытая публикация о тех или иных разбирательствах, в том числе, с участием военного ведомства. Военным юристам придется приложить немало усилий, чтобы предлагаемые поправки в закон "Об обороне" не вошли в противоречие с другими законами, не менее важными для нашей страны.