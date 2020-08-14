В Минобороны предложили засекретить данные об оборонной сфере

Информацию об оборонной сфере, которая не является гостайной, предложили отнести к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной. Об этом говорится в поправках в закон "Об обороне", разработчиком которых выступило министерство обороны РФ.

Законопроект подготовлен, чтобы исключить утечку данных конфиденциального характера и установить ответственность за ее разглашение. В пояснительной записке говорится, что закон о гостайне не обеспечивает защиту служебной информации ограниченного доступа, которая образуется в процессе работы госорганов.

"В результате в средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.", - говорится в пояснительной записке к документу.